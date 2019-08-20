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Вышел трейлер хоррора "Под водой" - для фанатов "Чужого"

Новости
    20.08.2019, 11:27
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Легко узнаваемая эстетика и приемы "Чужого" - в трейлер хоррора "Под водой" (Underwater).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер третьего сезона "Удивительной миссис Мейзел"

То есть все примерно ровно то же самое, что и в саге, запущенной Ридли Скоттом в 79-м, но глубоководно. И с Кристен Стюарт в роли местной "Рипли" - слесаря Норы.

Попытка унести такого рода зловещую ситуацию под воду и там оставить, отметим, не нова, но, судя по представленному 20th Century Fox напряженному трейлеру, может сработать.

В центре истории - команда персонала масштабной подводной станции, на которую в результате повреждения от землетрясения просочилась монструозная тварь.

Режиссер - Уильям Юбэнк ("Сигнал"). В ролях, помимо Стюарт, - ТиДжей Миллер ("Дэдпул", "Кремниевая долина"), Венсан Кассель, Джессика Хенвик ("Игра престолов", "Фортитьюд"), Джон Галлахер-мл. ("Кловерфилд, 10", "Что знает Оливия").

В кино - с 9 января.

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