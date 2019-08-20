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Вышел трейлер третьего сезона "Удивительной миссис Мейзел"

Новости
    20.08.2019, 11:06
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Мимимиметр зашкалило: на YouTube-канале Amazon Prime Video опубликован тизер-трейлер третьего сезона исключительной ретро-комедии "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel).

В центре сюжета которой - на всякий случай напомним - добропорядочная еврейская домохозяйка из почтенной семьи, после внезапной измены мужа открывающая в себе талант стендап-комика.

Причем - довольно рискового и временами разбитного.

Далее протагонистку, лучезарно сыгранную Рейчел Броснахах ("Золотой глобус" за роль), берет под крыло агент - экстравагантная лесбиянка, и дела барышни медленно, но верно начинают идти в гору. В третьем сезоне выходя на федеральный и мировой уровни.

Что, разумеется, сопровождается разного рода феериями и продолжающимся разбродом в личной жизни.

Премьеры, набравшись терпения, придется подождать до 6 декабря.

В сезоне заявлены десять серий.

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