Аэропорт Шереметьево и Hainan Airlines провели обучение специалистов пограничного контроля

В мероприятии приняли участие специально приглашенные гости из консульского отдела Посольства КНР в РФ.

Региональный менеджер Hainan Airlines в России Хэ Хайбо отметил, что благодаря данным учебным курсам будет повышена эффективность пограничного контроля и качества услуг.

В текущем году отмечается 60-я годовщина создания аэропорта Шереметьево. В будущем работники авиакомпании Hainan Airlines продолжат сотрудничать с российскими коллегами. В 2017 году международный аэропорт Шереметьево стал первой в России воздушной гаванью, которая присоединилась к программе ChinaFriendly. В его терминалах заработали сервисы на китайском языке.