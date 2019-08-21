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21.08.2019 16:10
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Аэропорт Шереметьево и Hainan Airlines провели обучение специалистов пограничного контроля

Китайская авиакомпания Hainan Airlines и международный аэропорт Шереметьево 19 августа совместно провели обучение специалистов пограничного контроля, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В мероприятии приняли участие специально приглашенные гости из консульского отдела Посольства КНР в РФ.

Региональный менеджер Hainan Airlines в России Хэ Хайбо отметил, что благодаря данным учебным курсам будет повышена эффективность пограничного контроля и качества услуг.

В текущем году отмечается 60-я годовщина создания аэропорта Шереметьево. В будущем работники авиакомпании Hainan Airlines продолжат сотрудничать с российскими коллегами. В 2017 году международный аэропорт Шереметьево стал первой в России воздушной гаванью, которая присоединилась к программе ChinaFriendly. В его терминалах заработали сервисы на китайском языке.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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