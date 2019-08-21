Для спецслужб РФ создали новый компактный пистолет

Сотрудники российских спецслужб могут получить на вооружение новый компактный пистолет. Новое оружие создается под патрон калибром 9х18 мм.

Другие тактико-технические характеристики оружия не раскрываются.

Как сообщают РИА Новости, до конца 2019 года мини-пистолет должен пройти государственные испытания.

Отметим, что патрон 9х18 мм был создан в НИИ-44 (сейчас "ЦНИИТОЧМАШ") и принят на вооружение вместе с пистолетом Макарова в 1951 году. Кроме того, данным патроном можно вести огонь из пистолетов-пулеметов, таких как ОЦ-02 "Кипарис" или ПП-90.