Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.08.2019,  
10:21
Текст:  Николай Грищенко

Для спецслужб РФ создали новый компактный пистолет

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Сотрудники российских спецслужб могут получить на вооружение новый компактный пистолет. Новое оружие создается под патрон калибром 9х18 мм.

Фото: RONHIDE/Wikimedia.org
Разработчик нового транспортника на замену Ан-12 определится осенью

Другие тактико-технические характеристики оружия не раскрываются.

Как сообщают РИА Новости, до конца 2019 года мини-пистолет должен пройти государственные испытания.

Отметим, что патрон 9х18 мм был создан в НИИ-44 (сейчас "ЦНИИТОЧМАШ") и принят на вооружение вместе с пистолетом Макарова в 1951 году. Кроме того, данным патроном можно вести огонь из пистолетов-пулеметов, таких как ОЦ-02 "Кипарис" или ПП-90.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Sgt. William Greer/wikimedia.org
Американские штурмовики получили новые крылья 10:06
Безжалостный рой: популярность дронов-камикадзе растет 15.08.2019
Самое опасное оружие США показали на видео 15.08.2019
стрелковое оружие
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие 16.08.2019
Неизвестный пулемет: ТКБ-464 Силина-Перерушева показали на видео 14.08.2019
пистолеты
Устройство пистолета Лебедева показали на видео 14.08.2019
Пистолет "Удав" с новым калибром показали на форуме "Армия-2019" 28.06.2019