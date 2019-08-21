Доспехи Рассела Кроу из "Гладиатора" уйдут с молотка в Лондоне

У поклонников кино и телевидения в следующем месяце появится возможность приобрести такие предметы, как доспехи Рассела Кроу из фильма "Гладиатор", знаменитый топор Джека Николсона из "Сияния" или световой меч Сэмюэля Л. Джексона из картины "Звездные войны: Месть ситхов". Всего 900 лотов будут представлены на аукционе кино- и телевизионных сувениров Pop Store в Великобритании, пишет The Hollywood Reporter.

Однако фанатам и коллекционерам придется запастись наличными: например, доспехи, в которые облачен Максимус (Рассел Кроу) в первых сценах "Гладиатора" Ридли Скотта, оцениваются в 36-60 тысяч долларов. А примерная стоимость топора, которым орудовал Джек Торренс (Джек Николсон) в картине "Сияние", составляет 48-73 тысячи долларов. На аукционе представят также костюм Бэтмена, который носил Майкл Китон в фильме Тима Бертона. За него предположительно попросят 97-145 тысяч долларов.

Одними из самых дорогих лотов станут предметы из саги "Звездные войны": оценочная стоимость светового меча из "Звездный войн: Месть ситхов" - 60-121 тысяча долларов, а шлема штурмовика из "Звездных войн: Новая надежда" - 145-181 тысяча долларов.

На аукционе также будут представлены более бюджетные лоты: рекламный плакат Willy Wonka Golden Ticket из фильма "Чарли и шоколадная фабрика" Тима Бертона, стоимостью 362 доллара, и рисунок героя Mr. DNA из мультика, который показывали посетителям Парка Юрского периода в одноименном фильме. За рисунок с автографом режиссера Стивена Спилберга придется выложить 725 долларов.

Аукцион Pop Store состоится 30 сентября и 1 октября. Общая стоимость лотов составляет 7,5 млн долларов.