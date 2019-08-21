Франк Рибери, которым интересовались в России, перешел в "Фиорентину"

Французский полузащитник Франк Рибери подписал контракт с итальянским футбольным клубом "Фиорентина", сообщается на официальном сайте "фиалок".

Подробности сделки не разглашаются. Игрок находился в статусе свободного агента и достался флорентийской команде бесплатно. По данным итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Фиорентина" предлагала Рибери двухлетней контракт с заработной платой четыре миллиона евро.

Последние 12 лет Рибери выступал за "Баварию". В составе мюнхенцев он провел 425 игр и забил 124 мяча. Вместе с клубом 36-летний полузащитник стал девятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем национального Кубка, пять раз завоевывал Суперкубок страны, по разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

До "Баварии" Рибери играл за французские "Марсель", "Мец", "Брест", "Олимпик Алес", "Булонь", а также за стамбульский "Галатасарай". В активе хавбека 81 матч и 16 голов за сборную Франции, с которой он стал вице-чемпионом мира 2006 года.

Ранее в прессе сообщалось, что к Рибери проявляли интерес московские "Локомотив", "Спартак" и "Динамо".