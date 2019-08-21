Дедушка Ромеро приучил нас, что зомби - это такие полусгнившие заразные кадавры, которые едят людей. Тогда как зомби в исконном понимании слова - это совсем другое. Настоящие, всамделишные зомби появились на Гаити, где злые колдуны травили порошком своих соотечественников и превращали их в послушных рабов с затуманенным рассудком. Фильм Бертрано Бонелло "Малышка зомби" - как раз про таких вот зомби.

Это, по сути, байопик, довольно своеобразный, о человеке по имени Клервиус Нарцисс, который был зомби, а потом сбежал и двадцать лет скитался по джунглям, пока не вернулся к семье. Известная история, можете погуглить. Не слишком, правда, увлекательная. В фильме она подается фоном - как Нарцисса одурманили, похоронили, откопали, пристроили на плантацию, как он поел курочки, удрал и бродил по лесам, питался крысами.

Основное действие разворачивается в наши дни, во Франции, в закрытой школе для девочек - наследниц заслуженных орденоносных французов. В эту школу попадает внучка Нарцисса и заводит дружбу с компанией местных девочек. Одна из которых страдает от несчастной любви. Подружки коротают время за обычными девичьими делами: треплются, слушают французский рэп - такой же дурной, как тот, что слушают российские школьники, - а также делятся упоительными рассказами из жизни. В рамках чего гаитянка проводит ликбез по гаитянским обычаям.

Значительное внимание фильм уделяет также образовательной программе, в частности - лекциям про Великую французскую революцию. Лектор компетентно разъясняет, что Великая французская революция - не хухры-мухры. Всем революциям революция. И последствия ее крайне важны. Этим жирным акцентом Бертран Бонелло явно что-то хочет сказать, но четко сформулировать мысль то ли не хочет, то ли не может. На самом деле понятно: Великая французская революция и гаитянская революция - события тесно связанные. Ну а дальше он рифмует сцену ритуальных песнопений со сценой, где старшеклассницы, окружив смартфон, подпевают какому-то недалекому рэперу. Тем самым, видимо, иллюстрируя взаимопроникновение культур.

Какой-никакой сюжет вырисовывается часа через полтора, когда выясняется, что страдающая от неразделенной любви девушка была неспроста. А, опять же, с целью на посошок еще убедительнее проиллюстрировать взаимопроникновение культур. И в этот раз иллюстрация получается куда зрелищнее и колоритнее. Стойким наблюдателям воздастся артиллерийским залпом эстетики вуду-хоррора. Со всеми этими инфернально хохочущими черными демонами в цилиндрах и костюмах. Было бы в фильме побольше вуду-хоррора и поменьше страдающих от неразделенной любви девушек, цены б ему не было.

Когда в 60-х Джордж Ромеро придумал зомби новой формации, он произвел революцию еще и в том смысле, что метафорически освободил зомби из рабства, поднял их на восстание. Зомби уже давно с рабами не ассоциируются - по крайней мере, в массовой культуре (толпы спешащих на работу по утрам сонных граждан все же ассоциации навевают) - и о "Белом зомби" вспоминают лишь увлеченные киноманы. Даже те произведения, которые затрагивают вудуистскую тематику, фокусируются больше на других атрибутах этого затейливого культа. Таким образом, "Малышка зомби" служит редким напоминанием о том, что проблема до сих пор не решена. Надпись перед титрами тревожно сообщает: в 90-х на Гаити было зафиксировано около сотни зомби. Подумайте об этом.

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