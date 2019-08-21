Частным микрофинансовым организациям (МФО) с ноября будет запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем.

С 2017 года ставки по микрозаймам упали, тогда как средний срок займов вырос с 3 до 5 месяцев, а средняя сумма - с 12 тысяч до 14 тысяч рублей. Фото: PHOTOXPRESS

Таким образом, новый закон, который ранее опубликовала "Российская газета", позволяет не допустить ситуаций, когда люди лишаются жилья из-за незначительных по сравнению с его стоимостью микрокредитов. Появление закона фактически стало ответом на волну жилищного рейдерства.

Из него следует, что теперь запрещается выдача микрозаймов под залог жилого помещения заемщика или иного физлица-залогодателя. Также МФО не смогут выдавать займы под залог доли в праве на общее имущество и под залог права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве. В итоге у МФО все же остается возможность выдавать потребительские займы под залог помещений, но только нежилых.

Указанные требования вступают в силу с 1 ноября 2019 года. При этом они не будут распространяться на МФО, учредителями, акционерами или участниками которых являются Российская Федерация, ее регионы или муниципалитеты. Разработку закона инициировали председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также представители всех фракций. Тема начала широко обсуждаться в апреле этого года - о вероятном запрете выдачи потребительских займов под залог жилья тогда сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она уточняла, что запрет нужен для предотвращения мошенничества с недвижимостью.

Активной выдачей микрокредитов под залог жилья ранее занимались несколько МФО, все они на данный момент исключены из реестра Банка России и не могут вести легальную деятельность. Практику таких выдач нельзя назвать добросовестной, фактически это прикрытие для мошеннических схем по отъему недвижимости (например, оформление микрозайма под залог недвижимости с соглашением об отступном с открытой датой).

Впрочем, изменения правил выдачи микрозаймов под залог жилья не единственные в этом законе. Новации также касаются правил функционирования и регулирования работы МФО. Так, новый закон предусматривает установление требования к размеру собственных средств микрокредитной компании (МКК, микрофинансовых организаций с ограниченным функционалом) с действующих сейчас 10 тысяч рублей до 5 миллионов. Это увеличение будет поэтапным по миллиону рублей в год - до 1 июля 2024 года.

Для всех видов МФО также вводятся дополнительные возможности по идентификации клиентов, в том числе делегирование права на проведение такой идентификации банкам. Кроме того, МФО смогут идентифицировать клиентов через государственные информационные системы. Вячеслав Володин ранее указывал, что эта мера позволит пресечь получение займов мошенниками с помощью чужих паспортных данных.

Кстати, по данным бюро кредитных историй "Эквифакс", с 2017 года ставки по микрозаймам снизились на 18,5% - с 540 до 440% годовых.