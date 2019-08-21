Объем рынка робототехники в Китае вскоре превысит 8,5 миллиардов юаней

В Пекине 20 августа открылась Всемирная конференция робототехники - 2019. В ходе работы мероприятия Китайский институт электроники опубликовал отчет о развитии отрасли в стране. Как пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное" со ссылкой на данные отчета, ожидается, что в 2019 году объем мирового рынка робототехники достигнет 29 миллиардов 410 миллионов юаней, а объем китайского рынка - 8 миллиардов 680 миллионов юаней.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
В докладе отмечается, что в настоящее время общий объем мирового рынка роботов непрерывно расширяется. Темпы роста объема глобальных продаж промышленных роботов сократились. Отмечен устойчивый рост продаж сервисных роботов и роботов специального назначения.
Доклад показывает, что в данный момент этот сегмент китайского рынка вступил в стадию бурного роста. Китай уже 7 лет подряд является мировым лидером по использованию промышленных роботов. Наряду с этим наблюдается ускорение процесса локализации производства основных компонентов. Появилось также большое количество инновационных компаний, работающих в сфере робототехники, и некоторые разработанные ими технологии имеют потенциал для крупномасштабного производства.