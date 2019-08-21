Объем рынка робототехники в Китае вскоре превысит 8,5 миллиардов юаней

В докладе отмечается, что в настоящее время общий объем мирового рынка роботов непрерывно расширяется. Темпы роста объема глобальных продаж промышленных роботов сократились. Отмечен устойчивый рост продаж сервисных роботов и роботов специального назначения.

Доклад показывает, что в данный момент этот сегмент китайского рынка вступил в стадию бурного роста. Китай уже 7 лет подряд является мировым лидером по использованию промышленных роботов. Наряду с этим наблюдается ускорение процесса локализации производства основных компонентов. Появилось также большое количество инновационных компаний, работающих в сфере робототехники, и некоторые разработанные ими технологии имеют потенциал для крупномасштабного производства.