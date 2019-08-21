Песков: Путин и Эрдоган могут обсудить ситуацию в Идлибе по телефону

Президенты России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни могут провести телефонный разговор и обсудить ситуацию в Сирии. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Не исключено", - ответил он на вопрос, возможен ли такой разговор между лидерами двух стран. При этом Песков уточнил, что сегодня такой контакт не планируется.

Агентство напоминает, что официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в среду, что Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб. По словам Калына, Анкара уже довела до сведения Москвы свою позицию по этому вопросу.

Речь идет об инциденте, произошедшем в понедельник, когда турецкая военная колонна не смогла проехать от границы к своему наблюдательному посту в сирийском городе Морик из-за боевых действий в сирийском районе Хан-Шейхун. В турецком военном ведомстве заявляют, что колонна подверглась нападению с воздуха сирийских ВВС. При этом данных о потерях с турецкой стороны не приводилось, но Анкара сообщила о троих погибших и двенадцати пострадавших из числа гражданских лиц.