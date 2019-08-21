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21.08.2019 19:38

Путин высказался за обмен информацией о ЧП на военных объектах

Необходимо наладить с европейскими странами обмен информацией относительно военных объектов после аварии на полигоне под Северодвинском, убежден президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам российско-финских переговоров в Хельсинки.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Что касается вопроса безопасности, я здесь с вами полностью согласен, - передает РИА Новости ответ российского президента на вопрос журналистов. - Нам нужно наладить эффективную систему обмена информацией подобного рода".

При этом Владимир Путин признал, что когда речь идет о мероприятиях военного характера, "есть определенные ограничения доступа к информации".

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