Пострадавший в результате поджога в Москве находится в тяжелом состоянии

Неизвестный сделал замечание мужчине, распивавшему спиртные напитки во дворе жилого дома, а после этого облил его горючей жидкостью и поджег. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве. В ведомстве начале проверку.

Уточняется, что после совершения поджога прохожий просто ушел в неизвестном направлении.

"Потерпевший в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами доставлен в городскую больницу, - рассказали в следственном ведомстве. - Мужчина, совершивший поджог, установлен и в ближайшее время будет доставлен в следственный отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела".

Ранее в главном управлении МВД России по Москве сообщили о задержании по горячим следам двух подозреваемых в поджоге мужчины.