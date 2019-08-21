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21.08.2019 13:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рекордное количество людей собрала лекция доктора Мясникова на площадке "Здоровая Москва"

Текст: Любовь Проценко
Послушать лекцию врача, известного телерадиоведущего Александра Мясникова в ландшафтном парке "Митино" на площадке "Здоровой Москвы" собралось 20 августа рекордное количество людей. Он выступал там уже второй раз. И вот снова аншлаг - пришли послушать более 300 человек.

Всего лекторий "Здоровой Москвы", который начал работать в конце июня, собрал здесь более 6 тысяч слушателей. А на всех занятий 13 площадках проекта побывало 150 тысяч человек.

Ну, а для лекции Мясникова количество посадочных мест на площадке с 70 увеличили до 140, но людей все равно оказалось больше. Остальные слушали лекцию стоя.

Фото: PHOTOXPRESS
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Доктор рассказал о главных правилах здорового образа жизни. Он отметил, что это не просто отказ от полуфабрикатов и фаст-фуда. Нужно больше двигаться и отказаться от выпечки и сладостей. Ну, а главное, регулярный завтрак: "Именно в это время еда заряжает нас энергией на весь день. В утренние часы лучше употреблять пищу богатую углеводами и белком. Посоветовал съедать в день более 400 граммов овощей и фруктов в день, то есть порядка 5 порций, как минимум 30 минут ежедневно физической активности.

Хорошо бы, по его словам, еще забыть о лифте: если живешь на 18-м этаже, то лучше подняться пешком хотя бы на третий этаж. "Ни в коем случае не стоит жалеть себя!", - говорит доктор Мясников.

Среди других рекомендаций - не бежать к врачу делать МРТ всего организма, а систематически заниматься профилактикой, предупреждая развитие факторов риска. Они известны: повышенное давление, повышенный уровень холестерина, повышенный вес, алкоголь, курение, неправильное питание, недостаточная двигательная активность и стресс.

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