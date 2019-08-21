Театр Волкова не будет менять план гастролей из-за смены руководства

"Первый город гастрольного тура - Омск, далее - Курган, Челябинск. Также театр примет участие во Всероссийском фестивале "Реальный театр" в Екатеринбурге, мы покажем спектакль "Восемь любящих женщин", последнюю нашу премьеру. Далее у нас будет перелет в Бишкек", - цитирует ТАСС пресс-секретаря Волковского театра Екатерину Анкудинову. Она также сообщила, что на роли покинувших труппу актеров, ранее задействованных в постановках, будут вводить новых артистов.

В Ярославль труппа вернется за пару дней до начала нового, юбилейного 270-го сезона, который откроется 18 сентября спектаклем Робера Тома "Восемь любящих женщин" (в постановке Евгения Марчелли). По словам пресс-секретаря, новый художественный руководитель театра пока осваивается на новой должности, однако планирует представить одну или две премьеры до конца 2019 года.

Справка "РГ"

Конфликт администрации и художественного руководства в старейшем российском театре разгорелся в начале 2019 года. После того, как в июле директор театра Алексей Туркалов и худрук Евгений Марчелли покинули занимаемые посты, минкультуры объявило открытый конкурс концепций развития Волковского театра. Актер и режиссер Сергей Пускепалис стал одним из девяти претендентов на пост художественного руководителя. После очной защиты проекта он был выбран на эту должность и официально представлен труппе 19 августа. Ранее Пускепалис занимал пост заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького.