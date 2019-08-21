В Рязани рабочий погиб при очистке цистерны от нефтепродуктов

В Рязани следователи регионального управления СК России начали проверку трагического случая с отравлением и гибелью рабочего на территории бывшего завода "Химволокно". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла накануне вечером. По предварительным данным, трое работников очищали хранилище от остатков нефтепродуктов. По причинам, которые предстоит установить следствию, мужчины получили отравление. Причем настолько сильное, что один 26-летний работник скончался на месте. Двое других с признаками отравлении были госпитализированы.

В связи с этим железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани начата доследственная проверка. Следствию предстоит установить все нюансы случившегося, а также дать оценку действиям руководителей, ответственных за безопасность при проведении подобных работ.