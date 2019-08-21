Новости

ХК "Динамо" расторг контракт с актером сериала "Универ" 13:29
Китай выразил протест в связи с планами США поставить Тайваню F-16 13:29
Пермский охотник нашел пропавших пять дней назад пенсионеров 13:26
В Канаде гризли унес из палатки и растерзал французского музыканта 13:25
Житель Волгограда напал с ножами на полицейских 13:13
В Сочи водитель мопеда сбил ребенка и скрылся с места ДТП 13:10
Двое россиян пострадали при пожаре в Германии 13:07
Доспехи Рассела Кроу из "Гладиатора" уйдут с молотка в Лондоне 13:07
Белорусский силач поднялся по лестнице любви с 200-килограммовой штангой 13:05
"Волгарь"высмеял компенсацию, положенную клубу за трансферы Сутормина 13:05
В пермском зоопарке у лангуров родился детеныш апельсинового цвета 13:05
На ремонт дорог в Петербурге дополнительно выделят 2,4 млрд рублей 13:00
В Рязани рабочий погиб при очистке цистерны от нефтепродуктов 13:00
В Башкирии пятилетняя девочка погибла из-за упавшего шкафа 12:53
В Сибае неочищенные сточные воды попали в реку из-за аварии на руднике 12:51
Премьер Туниса отказался от французского гражданства 12:50
Вышел новый трейлер фильма "Рэмбо: Последняя кровь" 12:50
На юге России из-за жары временно ограничили движение большегрузов 12:45
В продаже появились футболки со знаменитой фразой бортпроводника А321 12:43
Водитель КамАЗа, столкнувшегося с автобусом в Челябинске, был пьян 12:35
Житель Подмосковья не платил за электричество, поставив на счетчик магнит 12:35
Живописцев из трех славянских стран собрал пленэр в усадьбе Репина 12:30
"Краснодар" - "Локомотив" рассудит Безбородов 12:30
В следственные изоляторы поступят книги для несовершеннолетних 12:24
В Приморье кондитер заплатит невесте за торт с сальмонеллой 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Рязани рабочий погиб при очистке цистерны от нефтепродуктов

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязани следователи регионального управления СК России начали проверку трагического случая с отравлением и гибелью рабочего на территории бывшего завода "Химволокно". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

У берегов Тамани украинский моряк погиб от отравления спиртом

Трагедия произошла накануне вечером. По предварительным данным, трое работников очищали хранилище от остатков нефтепродуктов. По причинам, которые предстоит установить следствию, мужчины получили отравление. Причем настолько сильное, что один 26-летний работник скончался на месте. Двое других с признаками отравлении были госпитализированы.

В связи с этим железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани начата доследственная проверка. Следствию предстоит установить все нюансы случившегося, а также дать оценку действиям руководителей, ответственных за безопасность при проведении подобных работ.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Памфилова обсудила с Собяниным выборы в Мосгордуму
В Госдуме предлагают ввести "первосентябрьский капитал"
CNN: Трамп и Макрон договорились позвать Россию на встречу G7
В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США