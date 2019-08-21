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21.08.2019 15:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Занятия проекта "Здоровая Москва" посетили более 150 тысяч раз

Текст: Александр Мелешенко

Бесплатные занятия в рамках проекта "Здоровая Москва" посетили уже более 150 тысяч человек, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Такое число гостей собрали 13 площадок проекта.

Рекорд по количеству посетителей был поставлен вечером 20 августа в парке "Митино" - на лекцию врача, известного телеведущего Александра Мясникова пришли более 300 человек.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Традиционно площадка лектория включает 70 посадочных мест, для лекции известного доктора и телеведущего их количество было увеличено в два раза, что все равно оказалось недостаточным для всех желающих принять участие, - рассказали в пресс-службе депздрава. - Те, кому сидячих мест не хватило, с удовольствием послушали лекцию с задних рядов, заняв все пространство площадки".

В течение полутора часов Мясников рассказал о главных принципах здорового образа жизни и ответил на вопросы гостей.

Лекции врачей и экспертов по вопросам здорового образа жизни, напомним, проходят ежедневно в 13 парках столицы у павильонов "Здоровой Москвы". Они находятся на площади Юности в Зеленограде, в Лианозовском парке, парке "Ангарские пруды", сквере "Отрадное", парке "Северное Тушино" и других. Расписание мероприятий можно изучить на сайте.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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