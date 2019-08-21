Число жертв аварии в Якутии возросло до шести

Один из четырех пострадавших в ДТП на трассе "Лена" в Якутии скончался в больнице.

"Один человек скончался из-за тяжести травм в Нерюнгринской больнице, еще один находится в Республиканской больнице №2-"ЦЭМП", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского минздрава.

Еще двое пострадавших ранее выписались из медучреждения.

Напомним, авария произошла 13 августа на 379-м километре дороги. Столкнулись Toyota Mark II и КАМАЗ. В легковушке находились девять человек, в том числе несколько подростков 16-17 лет.

Как рассказал водитель грузовика, Mark II выехал на полосу встречного движения. Мужчина, находившийся за рулем КАМАЗа, пытался избежать столкновения и даже остановился, но это не помогло. В тот день погибли пять пассажиров легковушки, еще четверо были доставлены в больницу.