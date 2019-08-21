Экс-директора якутского аэропорта обвинили в новом преступлении

Бывший глава аэропорта "Якутск" Николай Местников стал фигурантом еще одного уголовного дела. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, с февраля 2016-го по март 2018 года, по версии следствия, гендиректор воздушной гавани получил более трех миллионов рублей от одной из коммерческих фирм. За это позволил организации обслуживать системы тепло -водоснабжения и канализации в аэропорту.

Напомним, в начале августа Якутский городской суд приговорил Местникова к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в десять миллионов рублей за получение взяток.

С сентября 2014-го по июнь 2018 года предприниматели, которые занимались упаковкой багажа и уборкой в воздушной гавани, передали Местникову 27 миллионов рублей. За это он продлевал с ними договоры аренды.

Однако сам осужденный виновным себя не признал. Он отметил, что тратил деньги "на благородные цели": протезирование зубов сотрудников предприятия, ремонт подъездов и другое.