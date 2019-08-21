Новости

Экс-директора якутского аэропорта обвинили в новом преступлении 04:13
Запуск к МКС нового корабля Starliner перенесли 04:00
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за отказа продать Гренландию 03:55
Джонсон: Великобритания потеряла статус "страны без кори" 03:32
Корреспондент Playboy подал в суд на Трампа 03:22
Самолет Lufthansa вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла 03:07
В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой 02:44
Вспышка кори зафиксирована в Бразилии 02:40
Трамп: США изучают вопрос о сокращении международной помощи 02:13
Вооруженный мужчина замечен на территории университета в Луизиане 02:10
Хуситы сообщили о сбитом в Йемене американском беспилотнике 02:08
Конгресс США примет решение о поставке Тайваню 66 истребителей F-16 01:49
Поправки о женском равноправии начали действовать в Саудовской Аравии 01:48
У президента Уругвая выявлено злокачественное образование 01:37
Астронавты NASA выйдут в открытый космос для работы на поверхности МКС 00:58
РФ призвала СБ ООН обсудить Концепцию безопасности в Персидском заливе 00:43
Официально: Киану Ривз и "Тринити" сыграют в новой "Матрице" у Вачовски 00:40
Командование Космическими силами США начнет работу 29 августа 00:32
Трамп назвал Китай экономической угрозой для США 00:08
"Аякс" в меньшинстве удержал ничью в матче с АПОЭЛом 20.08.2019
США создадут гиперзвуковые ракеты с запрещенным ДРСМД радиусом 20.08.2019
Трамп пообещал сохранить военное присутствие США в Афганистане 20.08.2019
Трамп призвал Apple уйти из Китая 20.08.2019
Пострадавшую российскую девочку могут перевезти из Бодрума домой 20.08.2019
Захарова призвала Анкару помочь пострадавшей девочке 20.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 04:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-директора якутского аэропорта обвинили в новом преступлении

Текст: Юлия Гарднер

Бывший глава аэропорта "Якутск" Николай Местников стал фигурантом еще одного уголовного дела. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, с февраля 2016-го по март 2018 года, по версии следствия, гендиректор воздушной гавани получил более трех миллионов рублей от одной из коммерческих фирм. За это позволил организации обслуживать системы тепло -водоснабжения и канализации в аэропорту.

На Урале чиновника отправили в колонию за взятки с котельных

Напомним, в начале августа Якутский городской суд приговорил Местникова к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в десять миллионов рублей за получение взяток.

С сентября 2014-го по июнь 2018 года предприниматели, которые занимались упаковкой багажа и уборкой в воздушной гавани, передали Местникову 27 миллионов рублей. За это он продлевал с ними договоры аренды.

Однако сам осужденный виновным себя не признал. Он отметил, что тратил деньги "на благородные цели": протезирование зубов сотрудников предприятия, ремонт подъездов и другое.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе
Минобороны показало на видео первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
МИД РФ назвал добровольной передачу данных с мониторинговых станций
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ