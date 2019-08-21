Федеральные эксперты и бизнесмены встретятся на форуме в Чите

Возможности использования дальневосточных преференций и реализацию плана по преодолению административных барьеров для предпринимательства обсудят представители малого и среднего бизнеса Забайкалья с федеральными экспертами во время бизнес-форума "Работай в Забайкалье".

Мероприятие пройдет 22 августа в Чите. В 10:00 в Забайкальской краевой филармонии начнется регистрация участников, а в 11:00 - работа секций. Среди них тематическая сессия "Реализация инвестиционных проектов в ДФО", секция "Финансовая поддержка бизнеса" и экспертная сессия "Режим ожидания: снижаем административные барьеры".

Организаторами форума стали Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития РФ, правительство Забайкальского края, Забайкальская Торгово-промышленная палата, Центр развития бизнеса Забайкалья, Корпорация развития края и уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Виктория Бессонова.

- У представителей власти и бизнеса есть хорошая возможность обменяться мнением о появившихся преференциях для региона, поделиться опытом и заострить внимание на актуальных для участников вопросах. Взаимодействие представителей государственных органов с бизнесом в ходе проведения форума позволит выявить как положительные практики, так и барьеры, которые необходимо устранить для улучшения инвестиционного климата в регионе, - заявила Виктория Бессонова.