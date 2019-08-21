Федеральные эксперты и бизнесмены встретятся на форуме в Чите

Новости

В Краснодаре произошла массовая перестрелка 09:39
На поиски пропавших в Югре мальчиков вылетел вертолет 09:30
Исследования показали, от чего зависит успех лечения псориаза 09:30
Президенты США и Румынии выступили против "Северного потока-2" 09:26
Три человека погибли при пожаре под Красноярском 09:25
В Екатеринбурге у пассажирки самолета изъяли японский меч 09:23
Актер Тим Рот удостоился "Почетного сердца Сараево" 09:23
В Сибири произошло несколько землетрясений 09:22
В Госдуме предлагают ввести "первосентябрьский капитал" 09:16
Малкин поддержал Нурмагомедова перед боем с Порье 09:12
Рублев вышел в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме 09:10
Амурчане во время наводнения бросили свою беспомощную мать 08:51
США будут применять в космосе ядерные системы 08:51
Жара усилится сегодня в столице 08:36
Найдено тело погибшего на Каспии пилота МиГ-29 ВВС Азербайджана 08:36
Трамп допустил снижение налогов 08:33
Бывший футболист сборной РФ Сычев заявил о желании возобновить карьеру 08:27
Число жертв аварии в Якутии возросло до шести 08:19
Росстат подсчитал траты россиян алкоголь и табак 08:16
В Приамурье восстановили больше 250 км дорог после паводка 08:15
Перевозчики: Подъем Амура не помешает транспортировке косаток 08:08
Ари и Мартынович не помогут "Краснодару" в Греции 07:46
Теннисист дисквалифицирован на восемь лет за договорные матчи 07:36
В Доминикане обезврежена крупнейшая в регионе сеть наркотрафика 07:31
Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь 07:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 09:38
Проект: В регионах

Федеральные эксперты и бизнесмены встретятся на форуме в Чите

Текст: Дина Непомнящая
Возможности использования дальневосточных преференций и реализацию плана по преодолению административных барьеров для предпринимательства обсудят представители малого и среднего бизнеса Забайкалья с федеральными экспертами во время бизнес-форума "Работай в Забайкалье".

Мероприятие пройдет 22 августа в Чите. В 10:00 в Забайкальской краевой филармонии начнется регистрация участников, а в 11:00 - работа секций. Среди них тематическая сессия "Реализация инвестиционных проектов в ДФО", секция "Финансовая поддержка бизнеса" и экспертная сессия "Режим ожидания: снижаем административные барьеры".

В Забайкалье устранят административные барьеры для бизнеса

Организаторами форума стали Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития РФ, правительство Забайкальского края, Забайкальская Торгово-промышленная палата, Центр развития бизнеса Забайкалья, Корпорация развития края и уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Виктория Бессонова.

- У представителей власти и бизнеса есть хорошая возможность обменяться мнением о появившихся преференциях для региона, поделиться опытом и заострить внимание на актуальных для участников вопросах. Взаимодействие представителей государственных органов с бизнесом в ходе проведения форума позволит выявить как положительные практики, так и барьеры, которые необходимо устранить для улучшения инвестиционного климата в регионе, - заявила Виктория Бессонова.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита Забайкальский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме предлагают ввести "первосентябрьский капитал"
CNN: Трамп и Макрон договорились позвать Россию на встречу G7
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе