В Приморье кондитер заплатит невесте за свадебный торт с сальмонеллой

Жительница приморского города Большой Камень через суд добилась компенсации морального вреда за некачественные свадебные торты. Десерт на свое торжество она заказала у работающего на дому кондитера, не имевшего регистрации ИП.

После употребления изделия все евшие его почувствовали себя плохо. У них открылась рвота и поднялась температура.

"Заказчица и ее несовершеннолетний сын были госпитализированы в больницу с диагнозом "сальмонеллез". Такой же диагноз был выставлен всем, кто употреблял торты", - сообщает приморская прокуратура.

Исследование еды показало, что в ней находилась бактерия сальмонеллы.

Изготовителя тортов привлекли к административной ответственности. Кроме того, заказчица через суд добилась компенсации морального вреда - 20 тысяч рублей. Вдобавок, кондитера обязали вернуть оплату за десерт - более 4,2 тысячи рублей - и оштрафовали на 12,4 тысячи.