В Приморье погибла известная певица Олеся Яковлева

В Приморье погибла российская певица Олеся Яковлева. Об этом на своей станице в Facebook сообщил друг артистки Вадим Павлов.

"Только что мне принесли скорбную весть. Не стало еще одного моего хорошего друга, замечательного и яркого человека, нашей землячки, cолистки Приморской филармонии, финалиста Приморского конкурса "Пирамида", участницы конкурсов "Океанский проспект", "Бродвей", "СТС зажигает супер звезду" - Олеси Яковлевой", - написал он.

В конце октября погибшей должно было исполниться 36 лет. У нее остались супруг и несовершеннолетний ребенок.