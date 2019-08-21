Ее трехстрочья - неповторимые моменты жизни, житейский опыт, мудрость и женская тайна. Поэтесса из Владивостока радует мир своими лаконичными, полными воздуха и света творениями.

Марина Шаповалова: В том, что я стала много писать для детей, "виноваты" мои внуки. Фото: Глеб Ильинский

Барто и Чуковский

Как ты сегодня

Немногословен...

Осенний дождь…

Эти три строчки Марина Шаповалова произносит дважды, затем поднимает на меня большие глаза и тихо спрашивает: "Вам нравится?..". Я молча киваю. Она читает еще и еще. Любовные, лирические, затем забавные стихи-загадки для детей.

- Меня несколько раз приглашали в детсады к малышам. Но они слушают ровно пять минут, не больше. Детям стишки должны мамы на ночь читать, - замечает Марина Шаповалова.

Она росла книжной девочкой в интеллигентной семье, ее мать - заслуженный учитель РСФСР. Библиотека была самым большим богатством в их панельной "трешке". Годам к двенадцати Марина перечитала всю Агнию Барто, стихи Корнея Чуковского рассказывала наизусть с пяти лет.

С юных лет Марина отличалась созерцательностью и умением чувствовать целое в мельчайших деталях. Могла в капле воды видеть дождь.

- Фантазия у меня была буйная и очень девичья, - смущенно улыбаясь, признается Марина.

Возле их дачи был заросший тиной тихий пруд. Марина любила сидеть у водоема часами. Он представлялся волшебным озером, на берегу которого обязательно повстречается сказочный принц.

После окончания школы "книжная девочка" неожиданно для всех поступила на экономический факультет Дальневосточного госуниверситета. Марина с улыбкой вспоминает, как новые знания "очень даже логично умещались в книжной голове".

Своего принца из детской мечты она встретила на трамвайной остановке. Они переглянулись, поздоровались. И больше не расставались. Володя учился на переводчика японского языка, но курсом выше. Так в 19 лет она стала женой, а в 20 - мамой.

Стихи ворвались…

- Как в зиму вдруг запахнет весной, вот так и в меня неожиданно ворвались стихи, - образно говорит Марина.

Сначала писала "в стол" лирическое, женское, в рифмы складывая свои переживания, радости и сомнения.

Хайку помогает Марине Шаповаловой медитировать, глубже разбираться в себе и окружающем мире

С глубиной хайку - японской лирической поэзии - ее познакомил муж. Однажды из Страны восходящего солнца привез томик.

- Почитала, понравилось. Незаметно для себя стала сочинять в этом стиле, - вспоминает Марина Шаповалова.

Говорит, что хайку помогает ей медитировать, глубже разбираться в себе и окружающем мире.

- В трех строчках целая жизнь. Послушайте:

Всю ночь, как и в первый раз,

Не остановить тебя.

Снегопад.

И правда: три строчки, а какая глубина… Переживания, воспоминания и неизбежность.

Простила мужа

Она много лет жила домом, воспитанием детей и любимыми стихами. Которые писала "для себя".

Ее Володя занимался бизнесом, пропадал в длительных командировках, обеспечивал семью. Они долго жили в австралийском Сиднее, месяцы проводили в Токио. Была возможность остаться там навсегда, но...

- Я очень люблю родной Владивосток. Мой город хорошеет с каждым годом, становится все лучше. Поэтому даже мысли не было куда-то насовсем уехать, - говорит Марина.

Однажды Володя вернулся домой осунувшимся и заметно уставшим. Сказал, что израильские врачи нашли у него онкологическое заболевание.

Несколько лет он сражался за жизнь. Незадолго до кончины признался жене, что в Израиле у него растет сын, значит, у их дочек есть брат.

Марина призналась, что обида кипела в ней белым ключом, но недолго:

- Вы можете мне не верить, но я его простила. И сразу стало дышать легче.

Она была рядом с мужем до самого конца и ни единым словом не попрекнула его.

Сын Володи прилетал во Владивосток из далекого Тель-Авива.

- Мальчик хорошо поладил с моими дочерьми. Я к нему отношусь с большой нежностью. Он похож на Володю, - говорит Марина.

И добавляет - если бы жизнь можно было отмотать заново до той самой встречи на трамвайной остановке, она бы прошла снова весь путь.

Море поэзии

После смерти мужа стихи хлынули из нее с новой силой. Марина стала много писать для детей. Говорит, что во всем "виноваты" внуки. Они просто обожают, когда бабушка читает им свои стихи-загадки.

Марина Шаповалова издала несколько книг для самых маленьких. Яркие обложки, интересные картинки. Названия, которые несут позитив: "Чудесный день", "Перламутровый дождь". Она признается, что книжки в основном раздаривает.

- Часть тиражей отдаю в магазины. Но сегодня печатная продукция не разлетается как горячие пирожки, - честно замечает автор.

В ее стихах улыбается беззаботная детскость, в них много света, воздуха и тепла.

- У меня самая обыкновенная жизнь, разве что еще стихи, - восклицает Марина.

Говорит, что для нее самое главное - радость в глазах детей, которая зажигается от ее стихов.

Я долго ее расспрашивал про тайную природу рождения строк. Она мягко улыбалась и недоуменно пожимала плечами.

- Я не могу это объяснить. Из окна моей квартиры видно море, порой выгляну - и только успевай записывать.

…Вот такая человеческая история. Из самой глубины души которой рождаются поэзия. Разная. От глубокой и драматичной. До легкой и игривой, свойственной только детству.

Маринины строчки

Мой щенок решил поспать.

Надо место отыскать...

Примостился возле мамы,

Полежал, пошел к дивану.

Потянул одну подушку

И нашел под ней игрушку,

Чуть подумал и опять

Просится со мной играть!

***

Вкусный суп был на обед,

Желтый от морковки.

С буквами! - Да это бред?

Ты спроси у Вовки!

Вместе мы обедали,

Не искали лук.

Макарошки сделаны

Из пшеничных букв!

***

Загляделась на василек.

Отражается небом

В капельках дождя…

***

Опять утро

холодного дня

без тебя…

***

Упавший лист

возносит ветер

да и бросит потом…

Прямая речь

Раиса Мороз, поэт, секретарь правления Союза писателей России:

- Марина Шаповалова - очень добрый, открытый миру человек. Поэтому у нее рождаются замечательные детские стихи, тоже добрые. Хотя взрослому писать для малышей трудно. Нужно продолжать дышать воздухом детства и уметь смотреть на мир глазами ребенка.

До знакомства с Мариной и ее творчеством я была убеждена, что хайку могут писать только японцы. Надо там родиться, считала я. Но хайку Шаповаловой разубедило меня в этом. В ее строках есть дух и свет японской культуры. Есть глубина, в которую хочется смотреть.