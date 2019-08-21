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21.08.2019 15:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новосибирские врачи удалили из желудка девушки огромный волосяной шар

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

В одной из новосибирских больниц врачи удалили из желудка девушки гигантский комок волос - трихобезоар.

Фото: Reuters
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав, пациентка 16 лет, поступившая в августе в больницу, жаловалась на боли в области живота, на потерю веса и аппетита. Во время обследования врачи обнаружили трихобезоар больших размеров - 15 на 20 сантиметров. "Хирурги удалили его при помощи лапароскопической операции", - сказали в ведомстве.

Сейчас девушка выписана, боли в животе перестали ее беспокоить, аппетит восстановился.

На образование трихобезоара, который состоит из волос, еды и желудочной слизи, требуются годы.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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