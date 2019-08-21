Новосибирские врачи удалили из желудка девушки огромный волосяной шар

В одной из новосибирских больниц врачи удалили из желудка девушки гигантский комок волос - трихобезоар.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав, пациентка 16 лет, поступившая в августе в больницу, жаловалась на боли в области живота, на потерю веса и аппетита. Во время обследования врачи обнаружили трихобезоар больших размеров - 15 на 20 сантиметров. "Хирурги удалили его при помощи лапароскопической операции", - сказали в ведомстве.

Сейчас девушка выписана, боли в животе перестали ее беспокоить, аппетит восстановился.

На образование трихобезоара, который состоит из волос, еды и желудочной слизи, требуются годы.