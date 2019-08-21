Трехэтажку 1937 года постройки на улице Челюскина, где проживали Руслан и Елена Чинковы, признали аварийной еще в 2011 году (Имена и фамилии жильцов изменены по их просьбе. - Прим. ред.). А снести старый дом с деревянными перекрытиями планировали в 2016-м.
- Закон в случае долевой собственности обязывает органы местного самоуправления выплатить владельцам выкупную цену изымаемого жилья. Причем возмещение должно быть предварительным и равнозначным. Другая жилплощадь может быть предоставлена, только если с собственниками достигнуто соглашение на этот счет, - уточнила помощник прокурора Куйбышевского района Новокузнецка Анна Миронова. - Однако администрация города нарушила процедуру: компенсацию пенсионерам никто не предлагал. Более того, инвалида-колясочника в судебном порядке пытались переселить на восьмой этаж новостройки в другом конце города, не имеющей пандусов и прочих необходимых удобств. При пожаре выбраться из дома он бы не смог точно.
Елене Чинковой - сестре Руслана - в мэрии заявили: "Извините, но вам уже купили квартиру - переезжайте". На что женщина ответила: "Мы об этом не просили. Но если так, что ж, мы люди выносливые. Переезда не будет". И тогда началась насильственная "процедура переселения", которую суд позже признал незаконной, отказав мэрии в удовлетворении требований.
В августе 2017-го в доме отключили электричество и воду. Из четырех квартир, остававшихся жилыми, семьи с детьми сразу же съехали, приняв условия горадминистрации. А Чинковы продолжали стоять на своем. После сюжетов о "доме в осаде", показанных на местных телеканалах, ресурсоснабжение вернули, но в сентябре с началом отопительного сезона снова отключили. Потом в доме выбили окна и двери, а трубы и батареи отопления сдали в пункт приема металлолома. Заметим, что в доме еще оставались жильцы. И не только Чинковы. По официальным данным, в сентябре 2017-го не были освобождены три квартиры.
- Я писала во все инстанции, - вспоминает Елена Чинкова. - В итоге электричество нам подключили. И мой брат, бывший шахтер, оставшийся инвалидом после инсульта, в очередной раз повторил: "Это мое единственное жилье. Я отсюда никуда не уйду". Но как жить, если в помещении минус пятнадцать, а он - в памперсах? У меня к тому времени, слава богу, было, где жить, и я постоянно носила ему еду и воду в рюкзачке, потому что сама передвигалась на костылях. Нанимала грузчиков, чтобы они перенесли Руслана ко мне в соседний дом - помыться, побриться, согреться. Но однажды брат вернулся в пустые стены: из квартиры в его отсутствие вынесли всю бытовую технику. А что не смогли унести, разгромили.
"Ничего, проживу и так", - не сдавался инвалид. Он слушал в холодном доме радио и читал книги. А мороз крепчал. Пришлось сидеть в инвалидной коляске, надев шубу, шапку, перчатки и валенки. Его сестра продолжала обивать пороги властных структур, прося выделить брату хотя бы маневренное жилье, но все было напрасно. И вот, в ноябре 2017-го, когда она в очередной раз пригласила грузчиков, те занесли Руслана в его родной подъезд и остолбенели: кто-то буквально выдрал с корнем железобетонную лестницу, ведущую в квартиру. Для потрясенного хозяина пришлось вызывать скорую.
- Его буквально выдавили из собственного жилья. Я, сама к тому времени уже пересевшая в коляску, забрала брата к себе, - продолжает Чинкова. - Он до сих пор не может понять, как с ним могли так поступить. Оставили, беспомощного и больного, на улице.
Сейчас за инвалидов, уже не веривших в справедливость, вступилась районная прокуратура.
После проверки орган местного самоуправления обязали устранить нарушения, но реакции не последовало. Тогда прокурор обратился в суд и потребовал признать двухлетнее бездействие мэрии незаконным, заставив выплатить Чинковым выкупную стоимость аварийного жилья.
- Однако сумма в 1,25 миллиона рублей, которую предложил ответчик за двухкомнатную квартиру общей площадью 61,9 квадратных метра, была явно занижена, - отметила Анна Миронова. - Мы привлекли для оценки экспертов, и сумму удалось приблизить к рыночной. В итоге Центральный районный суд Новокузнецка постановил взыскать с горадминистрации 2,091 миллиона рублей (включая 44 450 рублей расходов на подбор жилого помещения) плюс сто тысяч рублей компенсации морального вреда.
Но судебное решение в законную силу до сих пор не вступило: мэрия Новокузнецка обжаловала его в вышестоящей инстанции. А аварийный дом на Челюскина уже снесли, ссылаясь на жалобы жильцов соседних домов и опасность для горожан.
"РГ" будет следить за развитием ситуации.
Анна Миронова, помощник прокурора Куйбышевского района Новокузнецка:
- Когда я занималась делом Чинковых, то обнаружила, что единой методики расчета выкупной стоимости не существует. Так, если граждане приватизировали жилое помещение, которое капитально не ремонтировалось, что привело к значительному ухудшению состояния несущих конструкций и увеличению аварийности жилья, то по закону они имеют право на компенсацию за непроизведенный ремонт. Но как определить размеры этой компенсации - большой вопрос. И потому каждый эксперт пользуется своей методикой, беря за основу аналогичное жилое помещение. Но аналоги ведь тоже бывают разные.
"РГ-Неделя - Сибирь" уже рассказывала об аварийном общежитии на проспекте Кузнецком, 133В в Кемерове ("Этажи на подпорках", 21.02.19). Несущие конструкции этого здания держатся на деревянных подпорках, которые продолжают растрескиваться и жильцы опасаются оказаться под руинами. Изменилась ли ситуация к лучшему, выясняла корреспондент "РГ".
- Наш дом продолжают расселять. Все, у кого было муниципальное жилье, уже съехали, теперь наступила очередь собственников, - сообщила старшая по дому Марина Лызлова. - Нам из сорокаметровой квартиры, где мы живем втроем и которую оценили в копеечную сумму, предложили переехать в 25-метровую, ранее принадлежавшую к маневренному фонду. Говорят, что ничего другого не светит, поскольку нас расселяют вне плана и ни в одну программу мы не попадаем. Мало того, что это жилье требует капитального ремонта, так еще и находится на противоположном конце города - в Кедровке. На работу мужу и сыну придется далеко ездить.
Сейчас в бывшем общежитии Кемеровского мясокомбината, которое обещают расселить до холодов, остается еще около ста человек. В опустевших комнатах мародеры срезали батареи отопления, на жалобы в полицию жильцам ответили, что дом снят с обслуживания, его уже не существует, и новый отопительный сезон здесь не начнется.
А герой еще одной заметки - "Над головой чиновника не капает" ("РГ-Неделя" от 17.01.19) - Евгений Ковалев из города Осинники сообщил, что по-прежнему живет в муниципальном бараке по улице Байдукова,7, на признание которого аварийным у местных чиновников ушло десять лет.
- Крыша дома продолжает проседать и обваливаться, и знаете, какой выход из ситуации нам предложили? Установить подпорки, - поделился новостями Ковалев.