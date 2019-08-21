В Новокузнецке почти два года инвалид-колясочник отстаивал право на переезд из аварийного дома в нормальное жилье. Суд по иску прокуратуры обязал мэрию выплатить пенсионеру и его сестре (тоже инвалиду второй группы) компенсацию. Но до сих пор пенсионеры не знают, когда получат то, что им положено по закону.

Трехэтажку 1937 года постройки на улице Челюскина, где проживали Руслан и Елена Чинковы, признали аварийной еще в 2011 году (Имена и фамилии жильцов изменены по их просьбе. - Прим. ред.). А снести старый дом с деревянными перекрытиями планировали в 2016-м.

- Закон в случае долевой собственности обязывает органы местного самоуправления выплатить владельцам выкупную цену изымаемого жилья. Причем возмещение должно быть предварительным и равнозначным. Другая жилплощадь может быть предоставлена, только если с собственниками достигнуто соглашение на этот счет, - уточнила помощник прокурора Куйбышевского района Новокузнецка Анна Миронова. - Однако администрация города нарушила процедуру: компенсацию пенсионерам никто не предлагал. Более того, инвалида-колясочника в судебном порядке пытались переселить на восьмой этаж новостройки в другом конце города, не имеющей пандусов и прочих необходимых удобств. При пожаре выбраться из дома он бы не смог точно.

Елене Чинковой - сестре Руслана - в мэрии заявили: "Извините, но вам уже купили квартиру - переезжайте". На что женщина ответила: "Мы об этом не просили. Но если так, что ж, мы люди выносливые. Переезда не будет". И тогда началась насильственная "процедура переселения", которую суд позже признал незаконной, отказав мэрии в удовлетворении требований.

В августе 2017-го в доме отключили электричество и воду. Из четырех квартир, остававшихся жилыми, семьи с детьми сразу же съехали, приняв условия горадминистрации. А Чинковы продолжали стоять на своем. После сюжетов о "доме в осаде", показанных на местных телеканалах, ресурсоснабжение вернули, но в сентябре с началом отопительного сезона снова отключили. Потом в доме выбили окна и двери, а трубы и батареи отопления сдали в пункт приема металлолома. Заметим, что в доме еще оставались жильцы. И не только Чинковы. По официальным данным, в сентябре 2017-го не были освобождены три квартиры.

- Я писала во все инстанции, - вспоминает Елена Чинкова. - В итоге электричество нам подключили. И мой брат, бывший шахтер, оставшийся инвалидом после инсульта, в очередной раз повторил: "Это мое единственное жилье. Я отсюда никуда не уйду". Но как жить, если в помещении минус пятнадцать, а он - в памперсах? У меня к тому времени, слава богу, было, где жить, и я постоянно носила ему еду и воду в рюкзачке, потому что сама передвигалась на костылях. Нанимала грузчиков, чтобы они перенесли Руслана ко мне в соседний дом - помыться, побриться, согреться. Но однажды брат вернулся в пустые стены: из квартиры в его отсутствие вынесли всю бытовую технику. А что не смогли унести, разгромили.

"Ничего, проживу и так", - не сдавался инвалид. Он слушал в холодном доме радио и читал книги. А мороз крепчал. Пришлось сидеть в инвалидной коляске, надев шубу, шапку, перчатки и валенки. Его сестра продолжала обивать пороги властных структур, прося выделить брату хотя бы маневренное жилье, но все было напрасно. И вот, в ноябре 2017-го, когда она в очередной раз пригласила грузчиков, те занесли Руслана в его родной подъезд и остолбенели: кто-то буквально выдрал с корнем железобетонную лестницу, ведущую в квартиру. Для потрясенного хозяина пришлось вызывать скорую.

- Его буквально выдавили из собственного жилья. Я, сама к тому времени уже пересевшая в коляску, забрала брата к себе, - продолжает Чинкова. - Он до сих пор не может понять, как с ним могли так поступить. Оставили, беспомощного и больного, на улице.

Сейчас за инвалидов, уже не веривших в справедливость, вступилась районная прокуратура.

После проверки орган местного самоуправления обязали устранить нарушения, но реакции не последовало. Тогда прокурор обратился в суд и потребовал признать двухлетнее бездействие мэрии незаконным, заставив выплатить Чинковым выкупную стоимость аварийного жилья.

- Однако сумма в 1,25 миллиона рублей, которую предложил ответчик за двухкомнатную квартиру общей площадью 61,9 квадратных метра, была явно занижена, - отметила Анна Миронова. - Мы привлекли для оценки экспертов, и сумму удалось приблизить к рыночной. В итоге Центральный районный суд Новокузнецка постановил взыскать с горадминистрации 2,091 миллиона рублей (включая 44 450 рублей расходов на подбор жилого помещения) плюс сто тысяч рублей компенсации морального вреда.

Но судебное решение в законную силу до сих пор не вступило: мэрия Новокузнецка обжаловала его в вышестоящей инстанции. А аварийный дом на Челюскина уже снесли, ссылаясь на жалобы жильцов соседних домов и опасность для горожан.

"РГ" будет следить за развитием ситуации.

Прямая речь

Анна Миронова, помощник прокурора Куйбышевского района Новокузнецка:

- Когда я занималась делом Чинковых, то обнаружила, что единой методики расчета выкупной стоимости не существует. Так, если граждане приватизировали жилое помещение, которое капитально не ремонтировалось, что привело к значительному ухудшению состояния несущих конструкций и увеличению аварийности жилья, то по закону они имеют право на компенсацию за непроизведенный ремонт. Но как определить размеры этой компенсации - большой вопрос. И потому каждый эксперт пользуется своей методикой, беря за основу аналогичное жилое помещение. Но аналоги ведь тоже бывают разные.

Без подпорок не обойтись

"РГ-Неделя - Сибирь" уже рассказывала об аварийном общежитии на проспекте Кузнецком, 133В в Кемерове ("Этажи на подпорках", 21.02.19). Несущие конструкции этого здания держатся на деревянных подпорках, которые продолжают растрескиваться и жильцы опасаются оказаться под руинами. Изменилась ли ситуация к лучшему, выясняла корреспондент "РГ".

- Наш дом продолжают расселять. Все, у кого было муниципальное жилье, уже съехали, теперь наступила очередь собственников, - сообщила старшая по дому Марина Лызлова. - Нам из сорокаметровой квартиры, где мы живем втроем и которую оценили в копеечную сумму, предложили переехать в 25-метровую, ранее принадлежавшую к маневренному фонду. Говорят, что ничего другого не светит, поскольку нас расселяют вне плана и ни в одну программу мы не попадаем. Мало того, что это жилье требует капитального ремонта, так еще и находится на противоположном конце города - в Кедровке. На работу мужу и сыну придется далеко ездить.

Сейчас в бывшем общежитии Кемеровского мясокомбината, которое обещают расселить до холодов, остается еще около ста человек. В опустевших комнатах мародеры срезали батареи отопления, на жалобы в полицию жильцам ответили, что дом снят с обслуживания, его уже не существует, и новый отопительный сезон здесь не начнется.

А герой еще одной заметки - "Над головой чиновника не капает" ("РГ-Неделя" от 17.01.19) - Евгений Ковалев из города Осинники сообщил, что по-прежнему живет в муниципальном бараке по улице Байдукова,7, на признание которого аварийным у местных чиновников ушло десять лет.

- Крыша дома продолжает проседать и обваливаться, и знаете, какой выход из ситуации нам предложили? Установить подпорки, - поделился новостями Ковалев.