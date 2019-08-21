Бойцы Росгвардии нашли в Азове фрагменты шерстистого мамонта

В Азове около средней школы №11 сотрудники Росгвардии обнаружили бесхозную сумку, из которой торчали кости неизвестного животного. За консультацией они обратились к ученым и выяснилось, что находка представляет научную ценность возрастом не менее десяти тысяч лет.

Как сообщил заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский, представленные росгвардейцами кости принадлежали Mammuthus primigenius или Шерстистому мамонту. Этот вид животных появился от 300 до 200 тысяч лет назад в Сибири, а затем распространился в Европе и Северной Америке.

- Цвет кости дает возможность ученым говорить о том, что данная кость пролежала в пресноводном водоеме десять тысяч лет, - говорит Андрей Масловский.

Уникальный артефакт передан в фонды музея и направлен на первичное исследование. В ближайшее время кость будет изучена учеными, а пока в музейной экспозиции выставлены фрагменты кости таза и зуб этого же вида.

Кстати

В Смоленской области в мае нынешнего года правоохранительные органы не позволили вывезти из России бивни мамонтов возрастом не менее 10 тысяч лет. Два бивня и три фрагмента были оценены в 650 тысяч рублей. Управлением ФСБ по региону возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов".