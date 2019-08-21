На Кубани в лобовом ДТП пострадали пять человек

В Туапсинском районе Краснодарского края в результате столкновения двух автомобилей пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кубани.

Авария произошла сегодня около семи часов утра на трассе М-4 "Дон" в районе села Молдовановка, расположенного недалеко от Черного моря. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lifan.

"Травмы получили пять человек - водители обеих машин, а также пассажиры автомобиля Lifan, в их числе двое несовершеннолетних детей. Пострадавших доставили в больницу", - рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося.