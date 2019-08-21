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21.08.2019 19:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Заблокированный в уральской шахте рабочий погиб

Текст: Татьяна Воробьева

Завершены аварийно-спасательные работы на шахте Ново-Кальинская в Свердловской области, где сегодня днем произошло локальное подземное землетрясение.

К сожалению, горняк, который оказался заблокирован под землей в результате обрушения породы, погиб.

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"Рабочий обнаружен без признаков жизни. Спасатели поднимают его на поверхность", - рассказали "РГ" в пресс-службе МЧС региона.

По предварительным данным, ЧП случилось из-за горного удара на глубине 1240 метров. Как сообщил ранее официальный представитель североуральского бокситового рудника, на предприятии создана комиссия для выяснения обстоятельств случившегося.

Пресс-служба областного СК сообщила, что по факту гибели на шахте мужчины 1970 года рождения начата доследственная проверка. Тело умершего будет направлено на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти. Опрашиваются рабочие предприятия, будет изучена документация о проводившихся работах, об инструктаже сотрудников шахты.

Как уточнили в региональной прокуратуре, шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. Технологическое производство не нарушено. Прокуратура даст оценку соблюдения требований безопасности при выполнении горных работ.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Аварии на шахтах
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