Росстат рассказал, на какие продукты снизились цены

Больше всего за неделю с 13 по 19 августа в России подешевели овощи и фрукты, мясо и молоко. Такие данные приводит Росстат.

Так, по данным ведомства, в среднем за неделю снижение цен на плодоовощную продукцию составило 3,9%, в том числе на помидоры - 8,7%, картофель и морковь - 6,6%, лук репчатый - 6,3%. Подешевели также сахар-песок (на 0,9%), баранина (на 0,5%), молоко стерилизованное (на 0,4%), свинина (на 0,3%), масло подсолнечное (на 0,2%).

А вот цены на куриные яйца выросли на 1,2%, пшено - на 0,6%, рис шлифованный - на 0,4%, рыбу мороженую и творог жирный - на 0,3%, говядину, мясо кур, консервы мясные, сыры, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, макаронные изделия - на 0,2%.

В целом же за период с 13 по 19 августа индекс потребительских цен составил 99,9%. С начала августа он составил 99,8%. Другими словами, вторую неделю подряд наблюдается дефляция потребительских цен.