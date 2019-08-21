Рублев вышел в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/8 финала турнира в Уинстон-Сейлеме, переиграв в трех сетах испанца Альберта Рамоса.

Андрей Рублев стал автором одной из главных сенсаций на прошлой неделе, убедительно переиграв экс-первую ракетку мира Роджера Федерера. Это позволило теннисисту заметно улучшить свое положение в рейтинге АТР. И на достигнутом россиянин не останавливается.

На нынешней неделе он выступает на турнире в Уинстон-Сейлеме с призовым фондом 700 тысяч долларов. В матче второго круга соперником россиянин был представитель Испании Альберт Рамос. Первый сет прошел в упорной борьбе, и Рублев уступил на тай-брейке - 6:7 (5:7).

Однако на этом успехи испанца и закончились. Две последующие партии остались за Рублевым - 6:3, 6:1. Россиянин за матч сделал 5 эйсов и реализовал 4 из восьми брейк-поинтов.

Следующим соперником Рублева станет американец Сэм Куэрри.