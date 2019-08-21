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21.08.2019 11:45
Рубрика: Экономика

ТПП РФ призвала исправить законопроект о нарушении техрегламентов

Штрафы за нарушение техрегламентов надо дифференцировать и существенно снизить. Иначе они просто раздавят бизнес. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Это предложение он высказал по итогам рассмотрения в ТПП РФ законопроекта, поступившего в рамках оценки регулирующего воздействия. В документе предлагается увеличить для предпринимателей размер административного штрафа за повторное в течение года административное правонарушение, связанное с несоблюдением технических регламентов или обязательных требований к продукции.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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К примеру, как следует из законопроекта, для юридических лиц минимальный размер штрафа возрастет почти в три раза (с 700 000 рублей до 2 000 000 рублей), для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в 40 раз (с 50 000 рублей до 2000000 рублей), а максимальный размер административного штрафа для таких лиц будет составлять до 3% от суммы выручки.

Такие штрафы предлагается установить для предпринимателей в случаях, если они в течение года дважды нарушили технический регламент или обязательные требования к продукции.

По мнению Сергея Катырина, нужно предусмотреть градацию штрафов в зависимости от категории бизнеса, и в целом понизить до разумных границ их размеры.

Конечно, если речь идет о нанесении вреда жизни и здоровью людей, то размеры штрафа должны быть большими. Но, возможна ведь и другая ситуация. Оштрафовать предпринимателя можно и за формальную неточность при маркировке, например, при указании пищевой ценности продукта. Проверяющие могут расценить это как "создание угрозы" жизни и здоровью. И предпринимателя привлекут "по верхнему" порогу ответственности.

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