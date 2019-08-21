Постановление правительства Республики Тыва от 21 августа 2019 года № 413 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Тыва за II квартал 2019 г."

Новости

Дети депутата, подозреваемого в убийстве жены, останутся с бабушкой 14:05
В Суворовском музее Петербурга проведут исторический квест 14:05
Лукашенко поручил оказать содействие частному бизнесу 14:00
Завершается реставрация флигелей усадьбы на Большой Ордынке 13:58
В Благовещенске дети пострадали при обрушения штукатурки в детсаду 13:57
На Кубани в лобовом ДТП пострадали пять человек 13:44
Фото: Украинская певица "уличила" Бузову в плагиате 13:40
Коллега рассказал о семье депутата, подозреваемого в убийстве жены 13:35
В Крыму нашли древний христианский храм 13:35
Погибшую на пути из Мекки дагестанскую паломницу похоронили в Эр-Рияде 13:35
Археологи вскрыли саркофаг эпохи Меровингов 13:35
ХК "Динамо" расторг контракт с актером сериала "Универ" 13:29
Китай выразил протест в связи с планами США поставить Тайваню F-16 13:29
Пермский охотник нашел пропавших пять дней назад пенсионеров 13:26
В Канаде гризли унес из палатки и растерзал французского музыканта 13:25
Житель Волгограда напал с ножами на полицейских 13:13
В Сочи водитель мопеда сбил ребенка и скрылся с места ДТП 13:10
Двое россиян пострадали при пожаре в Германии 13:07
Доспехи Рассела Кроу из "Гладиатора" уйдут с молотка в Лондоне 13:07
Белорусский силач поднялся по лестнице любви с 200-килограммовой штангой 13:05
"Волгарь"высмеял компенсацию, положенную клубу за трансферы Сутормина 13:05
В пермском зоопарке у лангуров родился детеныш апельсинового цвета 13:05
На ремонт дорог в Петербурге дополнительно выделят 2,4 млрд рублей 13:00
В Рязани рабочий погиб при очистке цистерны от нефтепродуктов 13:00
В Башкирии пятилетняя девочка погибла из-за упавшего шкафа 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
21 августа 2019 г.

Постановление правительства Республики Тыва от 21 августа 2019 года № 413 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Тыва за II квартал 2019 г."

Дата подписания 21 августа 2019 г.
Опубликован 21 августа 2019 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Республики Тыва от 9 июля 2001 г. № 1138 "О прожиточном минимуме в Республике Тыва" Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Тыва за II квартал 2019 г.:

на душу населения - 10 778 рублей;

для трудоспособного населения - 11 125 рублей;

для пенсионеров - 8 536 рублей;

для детей - 11 322 рубля.

2. Разместить настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Главное сегодня

Памфилова обсудила с Собяниным выборы в Мосгордуму
В Госдуме предлагают ввести "первосентябрьский капитал"
Топ-менеджеру автодилера "Рольф" продлили арест
Китай выразил протест в связи с планами США поставить Тайваню F-16
Коллега рассказал о семье депутата, подозреваемого в убийстве жены
Проекты
Русское оружие
Русское оружие
"Суперграчи" прилетели: посадку Су-25СМ3 на грунт сняли на видео
Родина
Родина
Свидетельства о кинематографе ХХ века в дневниках зрителей