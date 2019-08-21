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В Канаде гризли унес из палатки и растерзал французского музыканта

Новости
    21.08.2019, 13:25
Текст:   Олег Усков
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Шокирующий случай произошел в Канаде, где при нападении медведя гризли погиб французский музыкант и композитор Жюльен Готье. Путешествовавший по стране в рамках своего культурного проекта - Жюльен записывал звуки дикой природы, фотографировал нехоженные места.

Фото: youtube.com/ Slipknot
На концерте Slipknot в слэме погиб 62-летний фанат

Готье родился в Канаде, но в девятнадцать лет перебрался во Францию.

Как передает BBC, 44-летний Готье и его подруга, биолог и фотограф Камиль Тоскани, в ночь на 15 августа разбили лагерь. А глубокой ночью к ним явился гризли, вытащил композитора из палатки и унес в лес.

Растерзанные останки Готье были обнаружены сутками позже в глухой местности.

На Facebook-аккаунте Orchestre Symphonique de Bretagne, где Жюльен работал с 2017 года, размещен некролог покойного. В котором коллеги вспоминают Готье как щедрого, душевного, талантливого и чуткого человека. С "уникальным умом и тягой к приключениям". Страшная смерть которого их несказанно опечалила.

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