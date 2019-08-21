"Волгарь"высмеял компенсацию, положенную клубу за трансферы Сутормина

Астраханский футбольный клуб "Волгарь" высмеял информацию о том, какая сумма ему полагается за переходы полузащитника Алексея Сутормина в казанский "Рубин" и санкт-петербургский "Зенит".

Сутормин этим летом совершил два перехода c разницей в неделю. В первый день июля он перебрался из "Оренбурга" в "Рубин", а уже восьмого числа стал игроком "Зенита". Во вторник издание "БИЗНЕС Online" опубликовало информацию об официальных суммах, потраченных клубами на приобретение 25-летнего футболиста. Кандидат в сборную России обошелся "Рубину" в 50 тысяч рублей, ровно столько же заплатил за игрока "Зенит". Было подсчитано, что "Волгарю", откуда Сутормин перешел в "Оренбург" в январе 2018 года, полагается компенсация в размере 494 рублей.

В ответ на это "Волгарь" в своем официальном микроблоге в Twitter опубликовал фотографию котенка, будто бы кусающего дольку картошки фри. Текст на изображении гласит: "Солидарные выплаты за Сутормина".