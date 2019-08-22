Герои российского флага: штурман экипажа самолета Владимир Гасоян

Владимир Бадоевич Гасоян, штурман экипажа самолета Ту-134А управления гражданской авиации Тбилисского авиационного предприятия. Герой Советского Союза.

18 ноября 1983 года Владимир Бадоевич был членом экипажа самолёта Ту-134А, выполнявшего рейс по маршруту Тбилиси - Батуми - Киев - Ленинград. На борту самолёта находилось 64 человека, из них 57 пассажиров и 7 членов экипажа.

Во время полета авиалайнер подвергся атаке группы вооруженных преступников (9 человек). Бандиты застрелили бортпроводницу, смертельно ранили бортинженера, замначальника летно-штурманского отдела Управления гражданской авиации Грузинской ССР (Валентина Крутикова, Анзор Чедия, Завен Шабартян) и двух пассажиров. Захватив самолет, преступники потребовали совершить посадку в Турции. Экипаж не подчинился и, используя табельное оружие, смог вести ответный огонь, освободить кабину от террористов и изнутри закрыть дверь. Самолет был посажен в аэропорту Тбилиси. 19 ноября 1983 года спецслужбы провели боевую операцию по освобождению заложников (по системе "Набат"). В ходе операции один террорист был застрелен, один застрелился сам, остальные были обезврежены, пассажиры освобождены.

Владимир Гасоян: "Звание Героя Советского Союза мне было присвоено за мужество и героизм, проявленные при задержании особо опасных преступников. Флаг нашей страны является символом нашей жизни. И я счастлив всегда видеть его развевающимся над нами. Желаю всем мира и добра".