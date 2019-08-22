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Герои российского флага: штурман экипажа самолета Владимир Гасоян
Герои российского флага: штурман экипажа самолета Владимир Гасоян
22.08.2019 17:30
Рубрика: Общество

Герои российского флага: штурман экипажа самолета Владимир Гасоян

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".

Владимир Бадоевич Гасоян, штурман экипажа самолета Ту-134А управления гражданской авиации Тбилисского авиационного предприятия. Герой Советского Союза.

18 ноября 1983 года Владимир Бадоевич был членом экипажа самолёта Ту-134А, выполнявшего рейс по маршруту Тбилиси - Батуми - Киев - Ленинград. На борту самолёта находилось 64 человека, из них 57 пассажиров и 7 членов экипажа.
Герои российского флага: летчик Николай Антошкин

Во время полета авиалайнер подвергся атаке группы вооруженных преступников (9 человек). Бандиты застрелили бортпроводницу, смертельно ранили бортинженера, замначальника летно-штурманского отдела Управления гражданской авиации Грузинской ССР (Валентина Крутикова, Анзор Чедия, Завен Шабартян) и двух пассажиров. Захватив самолет, преступники потребовали совершить посадку в Турции. Экипаж не подчинился и, используя табельное оружие, смог вести ответный огонь, освободить кабину от террористов и изнутри закрыть дверь. Самолет был посажен в аэропорту Тбилиси. 19 ноября 1983 года спецслужбы провели боевую операцию по освобождению заложников (по системе "Набат"). В ходе операции один террорист был застрелен, один застрелился сам, остальные были обезврежены, пассажиры освобождены.

Владимир Гасоян: "Звание Героя Советского Союза мне было присвоено за мужество и героизм, проявленные при задержании особо опасных преступников. Флаг нашей страны является символом нашей жизни. И я счастлив всегда видеть его развевающимся над нами. Желаю всем мира и добра".

Общество История 22 августа - День Государственного флага России
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