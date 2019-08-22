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22.08.2019,  
11:20
Текст:  Светлана Цыганкова

Израиль показал работу "Железного кулака"

Израильская компания Elbit Systems представила на видео испытания комплекса активной защиты Iron Fist - "Железный кулак". Он устанавливается на бронетранспортеры Eitan.

Фото: CCTV军事 \ youtube.com
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Iron Fist обеспечивает высокоэффективную защиту от противотанковых угроз, повышая тем самым живучесть бронетехники. На видео заметно, как перехватываются противотанковые боеприпасы. "Железный кулак" обнаруживает и нейтрализует их без угрозы для машины и ее экипажа.

Комплекс представлен в двух вариантах: легкая версия для БТР, БМП и машин обеспечения и тяжелый вариант для танков.

Бронеавтомобили Eitan с активной защитой Iron Fist должны поступить на вооружение израильской армии в 2020 году.

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