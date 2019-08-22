На учениях военные используют сирийский опыт

Проходящие на монгольском полигоне Мунх Хэт совместные учения "Селенга-2019" стали площадкой для отработки местными военными и российскими подразделениями новых тактических приемов.

Речь - об апробированных на Ближнем Востоке танковой "карусели", так называемом сирийском вале и "качелях". Эти маневры техникой и огнем оказались весьма эффективными в борьбе с террористами, поэтому были рекомендованы для внедрения в боевую учебу нашей армии. Теперь тактические новинки впервые оказались в сценарии международных учений. По оценке монгольских и российских генералов, уровень взаимодействия подразделений и качество решаемых ими задач от этого только выросли.

Суть "качелей" состоит в том, что вылетевший из-за укрытия танк занимает заранее подготовленную позицию. Он производит выстрел и быстро отходит назад. Потом маневр повторяется. Когда его проводят несколько танков с разных позиций, угадать, кто выстрелит в следующий момент, невозможно.

А вот схема "карусельного" боя: пока один танк стреляет с места, экипаж второго загружает боекомплект. При выдвижении первого танка на фланговую стрельбу второй занимает позицию для стрельбы с места и наоборот. И так без остановок, в завесе от поднятой траками пыли. В результате противник непрерывно находится под ударами и несет потери, не имея возможности вести ответный огонь.

Маневры техникой и огнем оказались весьма эффективными в борьбе с международными террористами в Сирии. Поэтому были рекомендованы для внедрения в боевую учебу Российской армии

Для сирийского вала важна предварительная инженерная подготовка позиций. Где нет естественных препятствий, военные создают их сами - с помощью бульдозеров выстраивают длинный земельный или песчаный вал с небольшими проходами, куда помещается один танк. Когда начинается бой, бронемашины на короткое время въезжают в проходы в валу для выстрела и тут же возвращаются за укрытие. Там танки как бы ходят по кругу, быстро сменяя друг друга на огневых позициях. По опыту Сирии известно, что максимальный эффект этот маневр дает, когда дистанция между танками варьируется от 20 до 100 метров.