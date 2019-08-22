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22.08.2019,  
13:49
Текст:  Майя Бирюкова

Пентагон свернул разработку перехватчиков баллистических ракет

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Минобороны США решило разорвать контракт с корпорацией Boeing по созданию модернизированных перехватчиков баллистических ракет. Причиной стали "технические проблемы разработки", пишет DefenceNews со ссылкой на официальное сообщение Пентагона.

Фото: Владислав Белогруд/РИА Новости
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Решение вступает в силу сегодня, 22 августа. Разрабатываемые противоракеты были призваны заменить перехватчики, от которых решено было отказаться несколько лет назад из-за обнаруженных в ходе испытаний проблем.

Теперь Пентагон намерен объявить новый конкурс на разработку перехватчиков следующего поколения. Представитель Минобороны США Майкл Гриффин пояснил, что после основательной проверки программы модернизации выяснилось, что "выбранный путь не будет плодотворным", поэтому было решено разорвать контракт. Подробности возникших проблем не поясняются, однако известно, что технические требования, прописанные в контракте, выполнить не удалось. Перехватчики должны были уничтожать цель при прямом столкновении с ней.

Проект уже обошелся налогоплательщикам США приблизительно в 1,2 миллиарда долларов. Детали нового конкурса находятся в стадии проработки.

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