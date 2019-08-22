Перед началом американской агрессии в 2003 году иракские вооруженные силы имели в распоряжении почти 900 Т-72. По другим источникам, их было меньше - 700 штук.

Правда, часть этой техники из-за санкций вывели из эксплуатации, она служила донором для тех машин, которые еще могли двигаться и выполнять боевые задачи.

Все имевшиеся модификации "семьдесят вторых" к началу новой войны уже порядком устарели и значительно уступали танкам американских и английских агрессоров.

Разумеется, это понимало и иракское руководство, но из-за блокады оно не имело возможности провести широкомасштабную модернизацию. Тем не менее, определенные попытки предпринимались. Так, было принято решение снабдить Т-72 "реактивной броней" - навесной динамической защитой.

Работы начались незадолго до того, как вражеские войска пересекли границу. В результате "апгрейд" успели провести лишь на небольшом количестве машин, которые не оказали заметного влияния на возможности танковых подразделений Саддама Хусейна.

Внешне эта защита напоминала российский "Контакт" первого поколения, принятый на вооружение еще 80-х годах. Как считают некоторые эксперты, она была самостоятельной иракской разработкой, созданной с учетом иностранного опыта. Чтобы ее смонтировать, пришлось изменить переднюю часть корпуса, разработать новую систему для запуска дымовых гранат.

По всей видимости, установка этой "реактивной брони" проводилась в спешке, и полных комплектов не хватало, так как на части танков ее не видно на бортах.

Считается, что иракцы сильно опоздали со своей модернизацией, данная динамическая защита уже не могла эффективно противостоять современным управляемым противотанковым ракетам с тандемными боевыми частями. В России к этому моменту уже имелись разработки, нейтрализующие не только различные ПТУР, но и бронебойные подкалиберные снаряды танковых орудий.

К тому же в ходе боев сказался достаточно слабый уровень подготовки иракских танкистов, их невысокий моральный дух, в результате большое количество Т-72 было попросту оставлено на своих позициях, где они и были захвачены в качестве трофеев.