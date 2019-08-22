Популярная активистка ЗОЖ Полина Киценко против диет

Жесткие диеты приводят к тому, что после них лишние килограммы возвращаются очень быстро, к тому же слишком строгие ограничения в питании не имеют отношения к здоровому образу жизни. Об этом заявила известная ЗОЖ-активистка, сооснователь Зеленого марафона "Бегущие сердца" Полина Киценко на встрече с москвичами в рамках проекта "Здоровая Москва". Встреча прошла 21 августа в парке Олимпийской деревни.

Киценко подчеркнула, что правильное питание может быть разным для разных людей и подбирать его нужно индивидуально. "Правильное питание - то, которое правильно именно для вас, потому что нет ничего более объективного, чем ваше субъективное, - цитирует Киценко "Москва 24". - Главная задача каждого человека - найти свой путь, то, что подходит именно ему. Только вы лучше всего знаете, от чего вы поправляетесь, от каких продуктов больше энергии, от каких хорошо себя чувствуете".

Спорт Киценко назвала едва ли не единственной возможностью оставаться здоровым в современном мире. По ее словам, во время тренировок удается избавиться от стресса, ведь в организме при спортивных нагрузках выделяются эндорфины, к тому же человеку легче "переключить" мысли. При этом спорт должен приносить удовольствие, считает активистка.

Возвращаясь к теме правильного питания Киценко заметила, что стремящимся привести себя в хорошую форму нужно следовать принципу 80/20. "Если 80 % - это правильное питание, то от того, что пару раз в неделю себе можно позволить что-то вредное и любимое, ничего не случится. Потому что всегда выигрывает система. И если 80% времени ей следовать, то никакое удовольствие не способно помешать", - рассказала она.

Лекции врачей и экспертов по вопросам здорового образа жизни, напомним, проходят ежедневно в 13 парках столицы у павильонов проекта "Здоровая Москва". Они находятся на площади Юности в Зеленограде, в Лианозовском парке, парке "Ангарские пруды", сквере "Отрадное", парке "Северное Тушино" и других. Расписание мероприятий можно изучить на сайте http://zdorovayamoskva.mosgorzdrav.ru/#verandas.