Изразцы с необычными сюжетами нашли около Гоголевского бульвара

В Москве во время раскопок недалеко от Гоголевского бульвара нашли необычные изразцы XVIII века. Об этом сообщает департамент культурного наследия столицы.

По данным департамента, найдено около 500 фрагментов печных изразцов XVIII века. Эти фрагменты представляют собой все элементы печного убранства, лицевые, угловые изразцы, пояски, карнизы, колонки, перемычки. Написаны они в монохромной технике оксидом марганца по белой эмали, что придает изображениям пурпурный оттенок.

- Эта техника пришла в Россию во времена Петра I, после первого обжига плитку покрывали белой эмалью, а затем наносили роспись на сырую поверхность, - рассказывает руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - Краска впитывалась в эмаль, а затем, при втором обжиге, закреплялась на ней. Покрытие получалось прочным, а изображения - четкими, правда, и художник должен был быть мастером, ведь исправить рисунок, уже было нельзя. Такие изразцы стоили очень дорого, и позволить их могли только состоятельные люди.

Найденные изразцы содержат ветхозаветные сюжеты и изображение мифологических персонажей. Так, например, археологи восстановили изразец, на котором кит, проглотивший пророка Иону за непослушание Богу, отпускает его на сушу. На другом из найденных фрагментов изображена девушка с веслом. Это аллегорический образ, он символизирует управление своими чувствами. Впрочем, для образованного человека XVIII века, знакомого с толкованием библейских и мифологических символов, набор сюжетов на подобных изразцах служил своего рода отсылкой к литературным источникам. А в рисунках были зашифрованы государственные и общественные идеи, принципы христианской морали.

Как поясняют в департаменте, скорей всего осколки изразцов попали в землю в результате перекладки печи одного из жилых домов, и случилось это, скорей всего в первой половине XIX века. После исследования всех изразцов, и попыток восстановить картинки по уцелевшим фрагментам, коллекцию передадут в один из московских музеев.