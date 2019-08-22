В Курской области шесть человек пострадали в ДТП

В Фатежском районе Курской области в результате столкновения двух иномарок пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

По данным ведомства, авария произошла днем на 483 километре дороги М-2 Крым. Столкнулись иномарки Volkswagen и KIA. По предварительной версии, 64-летний водитель Volkswagen выезжал с прилегающей территории на трассу и столкнулся с иномаркой, которая ехала со стороны Курска.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также четверо пассажиров из обеих машин. В их числе также госпитализированы двое детей в возрасте трех и восемь лет. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены центральную районную больницу.