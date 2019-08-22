В Бурятии лжебольная раком выманила у мужчины четверть миллиона

Полицейские Улан-Удэ задержали местную жительницу, которая выманила у мужчины 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Заявление о краже денег обманным путем в апреле написал 38-летний горожанин. Он рассказал, что почти два года перечислял деньги женщине, которая якобы страдала от рака крови.

С ней он познакомился в одной из социальных сетей и постоянно вел переписку. Узнав о ее онкозаболевании, из сочувствия стал переводить ей деньги. При этом женщина постоянно упоминала о нужных ей дорогих лекарствах и иных тратах.

Через два года интернет-знакомая перестала выходить на связь. Мужчина, рассчитывавший на серьезные отношения, кинулся ее искать по месту жительства и на работе. Однако все адреса оказались ложными. Поняв, что его обманули, улан-удэнец обратился в правоохранительные органы.

Подняв данные о банковском счете, куда пострадавший перечислял деньги, полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась замужняя 39-летняя местная жительница. Она работает сторожем, имеет взрослую дочь, ранее не была судима.

В ее отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ).