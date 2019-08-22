Ульяновец устроил стрельбу в офисном здании

21 августа около 16 часов 43-летний житель Ульяновска не менее пяти раз выстрелил в грудь и живот 44-летнего мужчины, с которым у него возник конфликт. Инцидент произошел в одном из офисных зданий на улице Ефремова в Засвияжском районе города.

Информацию об этом распространила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

- В офисном здании подозреваемый устроил конфликт с сотрудниками организации, где ранее работала его жена, - говорится в сообщении. - Потерпевший, являвшийся работником соседнего предприятия, попытался прекратить словесную перепалку и сделал замечание зачинщику конфликта. Тогда последний не менее пяти раз выстрелил в грудь и живот потерпевшего, после чего скрылся.

Стрелявшего вскоре задержали полицейские. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет для подозреваемого меру пресечения.

Как уточнили в пресс-службе ульяновского управления МВД, пострадавший в результате инцидента мужчина жив. Он госпитализирован в одну из городских больниц.