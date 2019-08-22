В Прикамье из-за дождей сошел с рельсов грузовой состав

Прошлой ночью в Пермском крае на перегоне Кишерть - Шумково Свердловской железной дороги с рельсов сошли четыре грузовых вагона.

В результате происшествия никто не пострадал, при этом оказалось повреждено 60 метров железнодорожного полотна.

Как пояснили в Уральском следственным управлением на транспорте СК России, на данный момент по факту схода вагонов грузового поезда организована доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам будет принято процессуальное решение.

Предположительно, состав сошел с рельсов из-за деформации железнодорожных путей, почва под которыми оказалась размыта обильными ливнями, прошедшими за последние несколько дней.