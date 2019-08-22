В Ингушетии на борцов с аптечной наркоманией напали неизвестные

Восемь жителей Ингушетии пострадали во время драки, произошедшей в ночь со среды на четверг в Назрани. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МВД России.

Неизвестные напали на волонтеров общественной группы в городском парке из-за того, что те пытались выследить очередного торговца так называемыми аптечными наркотиками. В ход пошли не только кулаки, но и оружие. Нападавшие открыли стрельбу из травматических пистолетов.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что борцы с наркоторговлей входят в состав молодежного совета администрации Назрани.

С прошлого года, когда была создана группа, она выявила более ста торговцев "белой смертью" и изъяла более двух тысяч единиц запрещенных лекарственных препаратов, которые наркоманы использовали как наркотики, а также пакеты с наркотической солью и марихуаной.