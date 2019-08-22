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22.08.2019 17:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Площадь пожара в Петербурге увеличилась до 4000 квадратных метров

Текст: Алексей Михайлов (Санкт-Петербург)

Площадь пожара складских помещений в районе Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, где производились свечи, увеличилась вдвое. На 16.24 она составляла 2000 квадратных метров, на 16.54 она достигла 4000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, пострадал один человек. Он получил легкие ожоги и отравление продуктами горения.

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- В 4-этажном административно-складском кирпичном здании размером 50х300 метров на 3-м этаже горит обстановка, - отметили в ведомстве. - Из здания эвакуированы 200 человек.

В 14.28 ранг пожара был повышен до уровня №1бис, в 16.14 - до уровня №5. На 2-м и 4-м этажа горящего здания обрушились перекрытия. Для борьбы с огнем к месту пожара был направлен пожарный поезд. Кроме того, предполагается задействовать пожарный вертолет Ми-8.

К ликвидации пожара привлечены 49 единиц техники и 224 человека личного состава.

Происшествия Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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