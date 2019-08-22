Несколько фотографий из этого альбома мы и предлагаем вашему вниманию. На них военнопленные русские солдаты и офицеры из состава гарнизона крепости Порт-Артур и Маньчжурской армии, моряки из состава 1-й и 2-й Тихоокеанских эскадр.
Солдаты и матросы жили в шатровых палатках или постройках барачного типа, офицерский состав - в обычных домах, а также храмовых помещениях. Пленным разрешалось вести переписку по предварительному согласованию с администрацией, но, конечно, их письма подвергались цензуре. В соответствии с условиями международной Гаагской конвенции 1899 года о законах и обычаях войны организовывались специальные госпитали, необходимое питание...
Казалось бы, сносные условия, особенно в сравнении с лагерями Великой Отечественной войны. Но неволя есть неволя, в какие бы одежды она ни рядилась...
Репатриация наших военнопленных завершилась в середине февраля 1906 года.