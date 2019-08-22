Их содержали в 29 лагерях, располагавшихся в городах Иокогама, Киото, Кумамото, Мацуяма, Осака, Фукуока и ряде других. Интересы России по гуманитарным вопросам на территории Японии представляли международные организации и дипломаты страны - союзника Франции. Правительство Франции возложило обязанности защищать интересы русских военнопленных на своего консула М. де Люси-Фоссарье, имевшего официальную резиденцию в Кобэ. Он постоянно посещал лагеря, в которых размещались наши военнопленные. По результатам этих поездок консулом был подготовлен доклад о жизни русских военнопленных в Японии, хранящийся в Российском государственном военно-историческом архиве, и сопровождающий его фотоальбом, насчитывающий 453 снимка. Фотоальбом хранится в Российском государственном архиве кинофотодокументов.

Несколько фотографий из этого альбома мы и предлагаем вашему вниманию. На них военнопленные русские солдаты и офицеры из состава гарнизона крепости Порт-Артур и Маньчжурской армии, моряки из состава 1-й и 2-й Тихоокеанских эскадр.

Солдаты и матросы жили в шатровых палатках или постройках барачного типа, офицерский состав - в обычных домах, а также храмовых помещениях. Пленным разрешалось вести переписку по предварительному согласованию с администрацией, но, конечно, их письма подвергались цензуре. В соответствии с условиями международной Гаагской конвенции 1899 года о законах и обычаях войны организовывались специальные госпитали, необходимое питание...

Казалось бы, сносные условия, особенно в сравнении с лагерями Великой Отечественной войны. Но неволя есть неволя, в какие бы одежды она ни рядилась...

Репатриация наших военнопленных завершилась в середине февраля 1906 года.