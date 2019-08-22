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22 августа 2019 г.

Постановление правительства Республики Северная Осетия - Алания от 16 августа 2019 года № 276 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Северная Осетия-Алания за II квартал 2019 года"

Дата подписания 16 августа 2019 г.
Опубликован 22 августа 2019 г.

В соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 14 июля 1998 года № 9-РЗ "О прожиточном минимуме в Республике Северная Осетия-Алания" Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:

1. Установить по представлению Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Северная Осетия-Алания за II квартал 2019 года:

в расчете на душу населения - 9 860 руб.;

для трудоспособного населения - 10 433 руб.;

для пенсионеров - 7 986 руб.;

для детей - 10 087 руб.

2. Министерству труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания обеспечить официальную публикацию сведений о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Северная Осетия-Алания за II квартал 2019 года, установленной настоящим постановлением.

Председатель Правительства Республики Северная Осетия - Алания Т.Тускаев

 

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