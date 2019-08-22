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22.08.2019,  
09:39
Текст:  Антон Валагин

У берегов США замечена немецкая подлодка

Техасская газета  Houston Chronicle опубликовала фотографию немецкой субмарины U-166 времен Второй Мировой войны, лежащей на дне Мексиканского залива.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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По данным американских историков, в 1942-43 годах в заливе действовало более двух десятков нацистских подлодок. Их задачей было блокирование портов Техаса и Луизианы, откуда шли поставки снаряжения и топлива войскам антигитлеровской коалиции в Европе. В приморских городах Бомонт, Галвестон, Порт-Артур и Сабин-Пасс было введено затемнение, чтобы не привлекать внимание немецких моряков. "В заливе так много германских подводных лодок. Удивительно, как они не торпедируют друг друга", - писал историк Логан Хокс.

U-166 - большая субмарина океанского класса. Спущена на воду в Бремене осенью 1941 года, полгода спустя совершила переход через Атлантику и вошла в Мексиканский залив. Подлодка успела потопить четыре судна общим тоннажом 7593 тонны, прежде чем была уничтожена глубинными бомбами эскортного корабля ВМС США РС-566. Это произошло 30 июля  1942 года, погиб весь экипаж подлодки, 52 человека.

Фотографии субмарины на глубине в полтора километра сделаны в мае 2019 года миссией Фонда исследования океана.

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