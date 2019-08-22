В Москве покажут лучшие короткометражки последнего Каннского фестиваля

Каннский фестиваль приедет в Москву. Не весь, конечно, но его немаловажная часть - лучшие короткометражные работы минувшего смотра.

Показ состоится 30 августа в зале под номером один кинотеатра "Октябрь" и в кинотеатре "КАРО 9 Варшавский экспресс".

Для показа отобраны картины из основной программы фестиваля, а также из секций Cinéfondation и "Двухнедельник режиссеров".

Всего - семь фильмов из Японии, Албании, США, Израиля и других мест. Включая победителя Cinéfondation - ленты молодого французского автора Луиз Корвуар "Рука в руке" (Mano A Mano).

Общая продолжительность показа - почти два часа. Все подробности - на странице мероприятия.